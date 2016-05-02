Reuters: Avrupa Komisyonu Türkiye'ye vize muafiyeti verilsin diyecek

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki tartışmalı sığınmacı anlaşmasının mimarlarından olan AB Komisyonu’nun, çarşamba günü açıklayacağı üçüncü ve son raporunda, Türkiye’nin vize muafiyeti kriterlerini “büyük oranda yerine getirdiğini” savunacağı öne sürüldü. Reuters’ın haberine göre, raporda, Ankara’nın son dakika yasa değişikliklerinin yeterli olduğu kaydedilecek. Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi’ne, Haziran sonunda vize muafiyetini onaylamaları tavsiye edilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; üst düzey bir AB yetkilisi, iki hafta önce Ankara’nın 72 kriterin yarısından azını yerine getirdiğini ilan eden Komisyon’daki değişimi “Biz standartlarımızı düşürmedik, Türkiye performansını yükseltti” diye açıklıyor.

"Anlaşma çöker"

Reuters ise şu tespiti yapıyor:

“Siyasi gerçeklik Brüksel’in ‘hayır’ diyemeyecek, Avrupa’nın sığınmacı krizinde dönüm noktası olan tartışmalı 18 Mart anlaşmasının çöküşünü riske edemeyecek olması. ‘Evet’ diyecek kadar siyasi desteği olmayabilir, ama Türk hükümeti ‘sonra’ yanıtını kabul etmeyecektir. Komisyon da AB geleneğine uygun olarak herkese bir şeyler öneren bir paket sunmaya çalışacak.”

Ancak kamuoyunun sınırların Türklere açılmasına karşı olduğu Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle AP’deki muhalifler, Türkiye’nin kriterlere uyup uymadığını “mikroskopla” inceleyecek. AP’deki en büyük siyasi grup olan Hıristiyan Demokratlar’ın başındaki Manfred Weber, “Mülteci indirimi yapılmayacak” diyerek, önerilenden daha sıkı fren mekanizmaları isteyeceklerini belirtti.

Kriterlerden biri AB vatandaşlarının Türkiye’ye serbestçe girebilmesi olduğu ve Ankara “Kıbrıs Cumhuriyetini tanımadığı için sorun çıkacağı da öne sürülüyor. Ancak üst düzey bir AB yetkilisi, “Bu bir şaka. Kararı çoktan verdik” diyerek şüpheye mahal bırakmıyor.