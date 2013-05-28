Reuters, Asi Nehri üzerinde yapılan mazot kaçakçılığını görüntüledi

İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye’den Türkiye’ye Asi nehri üzerinden yapılan mazot kaçakçılığını görüntüledi. Gazete Türkiye'den de aynı şekilde Suriye’ye ilaç ve gıda ulaştırıldığı bilgisini verdi.

Suriye’den Türkiye’ye yapılan akaryakıt kaçakçılığı, geçen hafta jandarmanın Hatay’ın Tanışma Köyü’ne yaptığı, baskınla ortaya çıkmıştı. Baskında, kaçat mazotları depolayan ev sahibi, binayı ateşe verince 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters Haber Ajansı da dün, Suriye’de üretilen mazotun Türkiye’ye nasıl getirildiğini kare kare görüntüledi.

Kerkük’ten gelen ve Suriye’nin Deir ez-Zur kentinden geçen ham petrol boru hattını delen muhalif güçler, çaldıkları petrolü çölde kurulan mini rafine tesislerine varili 13-50 dolar arasında bir fiyattan satılıyor.



Boru hattı deliniyor



Burada ilkel şartlarda kurulan merdivenaltı rafinerilerde, altına ateş yakılan tanklara konularak kaynatılan petrolden normal benzin, dizel yakıt ve uçak yakıtı olan kerosen imal ediliyor. Yakılan ateşin ardından deponun üstü kapatılarak, içerisine sadece bir boru yerleştiriliyor.

Ham petrol kaynama noktasına erişince bu borudan önce tüplerde kullanılan gaz çıkıyor. Ardından da kerosen...



Rafine ediliyor



Kerosenden sonra benzin ve hemen ardından da dizel benzin çıkarılıyor. Son olarak da makine yağı ve deponun altında kalan zift çıkarılıyor. Benzin ve dizel akaryakıtlar daha sonra 100’er litrelik plastik varillere yüklenerek kamyonetlerle kentine getirilerek Türkiye sınırındaki Asi nehri kıyısına taşınıyor.



Varillenip yollanıyor



Burada variller suyun içinde birbirlerine bağlanarak yan yana istifleniyor. Ardından da nehirden karşıdan karşıya geçmek için kurulan düzenek sayesinde Türk tarafına taşınıyor. Türkiye’ye sokulan benzin litresi 2 buçuk ile 3 TL arasında satılıyor. Dizel benzin Hatay’da ise ortalama 4.09 TL’den satışa sunuluyor.



Hasta çocuklara ilaç yardımı



Asi nehri, aynı zamanda Suriye’dekilere ilaç ve gıda yardımı götürülmesine de olanak sağlıyor. Anadolu Ajansı da önceki gün Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin Suriyeli çocuklar için temin ettiği 4 bin kutu ilacı Asi nehri üzerinden Suriye tarafına ulaştırmasını görüntülemişti.