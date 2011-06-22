Reuters: Ara seçim olabilir

T24 - Reuters haber ajansı, Hatip Dicle'nin vekilliğinin düşürülmesinin ardından, 'BDP Meclis'i boykot ederse ara seçim olabilir' iddiasında bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen KCK tutuklusu Hatip Dicle'nin milletvekilliğini oybirliğiyle düşürmesi siyasette deprem etkisi yarattı.

Türkiye'deki siyasi gündemi yakından takip eden yabancı haber ajanslarından Reuters'ta yayımlanan bir analizde, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, BDP'lilerin Meclis'i boykot etmesi halinde ara seçimin gündeme gelebileceği öne sürüldü.



Hatip Dicle'nin vekilliği düşürüldü

"Türkiye 'Kürt milletvekillerinin' Meclis boykotuyla karşı karşıya" ifadesinin kullanıldığı Reuters analizinde, 28'den fazla milletvekilinin ya da 550 sandalyeli Meclis'in yüzde 5'inin toplu olarak istifa etmesi halinde ara seçimlerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Reuters, Hatip Dicle'den boşalacak koltuğun yeni sahibinin ise AKP'li bir milletvekili olmasının beklendiğini yazdı.



İstifalar için Meclis onayı gerekiyor

Bununla birlikte Reuters'ın analizinde, istifaların kabul edilebilmesi için Meclis'ten onay alınması gerektiği yönünde bir ifadeye yer verilmedi.