Reuters anketi: Yıllık enflasyonun Kasım ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 20,7'ye yükselmesi bekleniyor

Reuters bugün 15 ekonomistle yaptığı Kasım ayı enflasyon anketinin sonucunu açıkladı.

Ekonomistlerin Kasım'daki yıllık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,7 oldu. Tahminler yüzde 19,3 ile 21,06 arasında değişti.

Kasım enflasyonunun aylık yüzde 3 olacağı tahmin edildi.

Ajans enflasyonun gıda, kira ve yakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra TL'nin değer kaybı nedeniyle de yükseldiğini aktardı.

Ekim ayında resmi enflasyon yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmış, akademisyenlerin oluşturduğu bağımsız ENAGrup ise yıllık enflasyonu yüzde 49,87 olarak hesaplamıştı.