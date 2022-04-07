Reuters anketi: Türkiye'nin 2022 cari açığı 38 milyar doları aşacak

Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatı sonrası Reuters'ın anketine göre şubatta cari açığın 5,5 milyar dolara gelmesi bekleniyor.

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımıyla düzenlediği ankette şubat için cari açık tahminleri 4,7 milyar dolarla 6,2 milyar dolar bandında. Ankette 2022’ye ilişkin beklentiyse 29 milyar dolardan 38,25 milyar dolara revize edildi.

Cari açık, ocakta enerji maliyetlerindeki rekor artışla 7,1 milyar dolarla dört yılın zirvesine çıkmıştı.

Savaş, ithalat faturasını kabarttı

Hükümet kanadından açıklanan yeni ekonomi modeli, ihracat artışıyla cari fazla verme ve bu yolla kurlardaki yükselişi dengeleme üzerine kurulsa da, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle özellikle artan petrol fiyatları Türkiye'nin ithalat faturasını kabarttı.