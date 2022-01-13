Reuters anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak

Reuters anketine katılan 16 kurumun 15'i önümüzdeki hafta yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren sekiz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9, yüzde 14.75 bandında yer alıyor.

Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikası kararlarının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle ankete katılmayacaklarını belirtti.

Merkez Bankası'nın PPK toplantısı 20 Ocak 2022 Perşembe günü yapılacak.