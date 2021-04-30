Reuters analizi: Erdoğan, kırılgan ekonomi nedeniyle Biden'ın "soykırım" nitelendirmesinden sonra gerilimi tırmandırmaktan kaçındı

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Reuters, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları'nı "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmesine rağmen Türkiye'nin kırılgan ekonomisi ve ABD müttefiki Arap ülkeleriyle ilişkileri iyileştirmek umuduyla gerilimi tırmandırmadığını ifade etti.

Orhan Coşkun ve Dominic Evans'ın Reuters için kaleme aldığı analizde dış politikadaki gerilimleri sıkça içeride desteği artırmak için kullandığı belirtilen Erdoğan'ın ilerleyen zamanlarda tekrar seçilmesi için çok önemli olan zarar görmüş ekonomiyi toparlamaya odaklandığını ifade etti.

Analizde Erdoğan'ın sert bir karşı hamle yapmadığına ve Biden'ın açıklamayı yaptığı cumartesi gününden bu yana konuya sadece bir kez değindiğine dikkat çekti.

Coşkun ve Evans, "Yumuşak ton Erdoğan'ın soykırım nitelendirmesine duyduğu öfke ile Washington ile gerilimin artmasının vereceği olası hasarın korkusu arasında hassas bir yol yürüdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Analizde, görev süresinin ilk üç ayında Erdoğan'la konuşmayan Biden'ın, ilk telefon konuşmasını da "soykırımı tanıyacağına dair önceden bildirimde bulunmak için yaptığı" belirtildi. Reuters'a konuşan bir üst düzey Türk yetkili, "Kesinlikle keyifli bir konuşma değildi. Bunu ilk seneden yapmak ilişkileri tehlikeye atan bir duruştur" dedi.