Reuters: Ana akım medya, Erdoğan hükümetine yakın kişiler tarafından kontrol ediliyor

Reuters, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanma haberini, "Türkiye, kişisel bilgi sızıntısı yayınları nedeniyle gazeteciyi resmen tutukladı" başlığı ile paylaştı.

Türkiye'de iktidarın medya üzerindeki baskısına odaklanan haberde, "Türkiye, dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkelerinden biri ve ana akım medya, Erdoğan hükümetine yakın kişiler tarafından kontrol ediliyor. Türkiye hükümeti, insan hakları gruplarının medyayı susturduğu yönündeki suçlamalarını reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Haskoloğlu'nun avukatı Emrah Karatay ile konuşan Reuters, "Avukat, Bilgisayar korsanlarının hükümetin sitesi e-devlet üzerinden kişisel bilgileri çaldıklarını ve kanıt olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kimlik kartı da dahil olmak üzere bir kısmını Haskoloğlu ile paylaştığını açıklamasının ardından tutukladığını söyledi." ifadelerine yer verdi.

Karatay'ın, Haskoloğlu'nun çeşitli makamları uyardığını ancak herhangi bir işlem yapılmadığını da sözlerine eklediğini belirten haberde, Haskoloğlu'nun gözaltına alındığını ve polisin evinde arama yaptığını da paylaştı.

Reuters'ın sitesinde yer alan haberde ise Türk hükümet, medya ve Erdoğan hakkında çarpıcı bir yorum da yazıldı. Reuters, gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanma haberinin ardından, "Türkiye, dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkelerinden biri ve ana akım medya, Erdoğan hükümetine yakın kişiler tarafından kontrol ediliyor. Türkiye hükümeti, insan hakları gruplarının medyayı susturduğu yönündeki suçlamalarını reddediyor." ifadelerine yer verdi.