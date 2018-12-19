Reuters: ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi 60-100 gün içinde tamamlanacak

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ABD Başkanı Donald Trump "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" diyerek Suriye'den çekilme mesajı verdi.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, çekilme takviminin,60 ile 100 gün içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

ABD'nin Suriye'de Deyrizor ve Haseke bölgeleri de dahil 15 askerî üssünün bulunduğu değerlendiriliyor.

New York Times'ta yer alan habere göre Trump'ın Suriye'den 2 bin askerini çekme hamlesi IŞİD'e karşı verilen savaşın büyük ölçüde kazanıldığını göstermeyi hedefliyor. Hükümet kaynaklarına göre resmi açıklama bugün içinde gelebilir. Pentagon ise başkanı bu kararından ABD askerleri ile işbirliği yapmış Kürt müttefiklere 'ihanet' olacağını belirterek vazgeçirmeye çalışıyor.

Washington Post'a konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Trump yönetiminin Suriye'deki tüm ABD askerlerini geri çekmeye karar verdiğini söyledi. Kararın salı günü alındığını belirten ve ismini vermek istemeyen kaynak, kararın Suriye'deki 2 binden fazla askerin tamamını kapsadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "IŞİD'e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DAEŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.