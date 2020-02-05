Reuters: ABD, Türkiye'yle yürütülen gizli istihbarat iş birliğini sonlandırdı

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ABD'nin Türkiye'yle yürüttüğü Ankara'nın PKK'yı hedef almasına yardımcı olan ve yıllardır devam eden gizli ordu istihbarat iş birliği programına son verdiği iddia edildi.

Reuters'ın dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine Ekim ayında başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı' sebebiyle programı süresiz olarak durdurmaya karar verdi.

Yetkililere göre gizli tutulan proje kapsamında ABD insansız hava araçlarıyla PKK hakkında ishtihbarat topluyor ve bu bilgileri Ankara ile paylaşıyordu. Türkiye de ABD de PKK'yı bir terör örgütü olarak nitelendiriyor.

İHA'ların genellikle Adana'daki İncirlik üssünden havalandığı belirtilirken, bir başka yetkili istihbarat paylaşımı operasyonunun 2007'den beri yürütüldüğünü ve genellikle PKK varlığının yoğunlaştığı Irak sınırındaki dağlık bölgelerin hedef alındığını söyledi.

Konuyla ilgili Reuters'a bilgi veren bir Pentagon sözcüsü, "Türkiye'nin PKK ile savaşını on yıllardır destekliyoruz. Politikamız gereği operasyonel konularda yorum yapamıyorum" dedi.

Konuyla ilgili yorum yapan bir Türk yetkili de, "Son yıllarda Türkiye kendi ürettiği İHA'larla istihbarat bulmakta zorlanmıyor. Ancak müttefiğimizin attığı bu adım ikili ilişkileri iyi etkilemeyecek" değerlendirmesinde bulundu.