Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır; her an duyurulabilir

T24 Dış Haberler

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulamaya hazır olduğu bildirildi.

İkisi ABD yetkilisi olmak üzere Reuters'a konuşan 4 kaynak, ABD'nin yaptırımları uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Yaptırımların "her an açıklanabileceğini" ifade edildi. Bazı kaynaklar açıklamanın cuma günü yapılmasını beklediklerini ifade ederken bazıları da yaptırımların bugün bile duyurulabileceğini söyledi.

Yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii'ni ve Başkanı İsmail Demir'i hedef alacağı belirtildi.