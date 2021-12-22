Reuters: ABD, Rusya'ya akıllı telefon ve otomobil parçası ihracatını yasaklayabilir

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ABD'nin Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı alması durumunda Rusya'ya akıllı telefon ve otomobil ihraç edilmesini engellemeyi planladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce "eşsiz" olacağını söylediği potansiyel yaptırımlar bugün Beyaz Saray'da ele alınacak. Washington'ın Avrupalı ve Asyalı müttefikleriyle de olası bir işgal durumunda koordineli benzer adımlar atması için temasa geçeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan bir Biden yönetimi yetkilisine göre yaptırımlar, "Rusya'nın akıllı telefon, önemli telefon ve otomobil parçaları, başka sektörlerden çeşitli materyalleri ithal etmesini önleyecek".

Yetkili, "Bu yaptırımların Rusya'da tüketiciye, endüstriye ve istihdama büyük etkileri olabilir" dedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.