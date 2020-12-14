Reuters: ABD'nin bakanlıkları siber saldırıya uğradı, Rusya'nın sorumlu olduğuna inanılıyor

T24 Dış Haberler

Rusya için çalıştığına inanılan hackerların ABD Hazine ve Ticaret bakanlıklarının e-posta trafiğini takip ettiği belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar bu hackerların e-postaları okuyabildiğini ifade ederken tespit edilenlerin "sadece buz dağının görünen kısmı olduğundan" korktuklarını ifade etti.

Kaynaklardan biri, "Bu bilgisayar korsanlığı o kadar ciddi ki cumartesi günü bu sebeple bir ulusal güvenlik konseyi toplantısı yapıldı" dedi.

Konuyla ilgili direkt bir açıklama yapılmasa da Ticaret Bakanlığı, kurumlarından birine sızıldığını doğrulayarak Siber ve Altyapı Güvenliği Kurumu ile Merkezi İstihbarat Kurumu'ndan (FBI) konu ile ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada hackerların Rusya bağlantılı olduğu iddiaları reddedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Bu, ABD kurumlarına yapılan bir siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmak için ABD medyası tarafından yapılan bir başka yersiz girişim" açıklamasında bulundu.