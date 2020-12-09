Reuters, AB'nin Türkiye yaptırımlarının taslak metnini yayımladı

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Avrupa Birliği liderleri için hazırlanan taslak metne göre yarın gerçekleşecek zirvede AB, daha çok Türk kişi ve şirkete Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulayabilir.

Reuters'ın gördüğü taslak metne göre yarın yapılacak zirvede anlaşmaya varılırsa 2019'dan bu yana yürürlükte olan yaptırım listesi temel alınacak; gerekli görüldüğü takdirde eklenme yapılabilecek ve bu yaptırımlar uzatılabilecek.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin yarın yapılacak zirvede bu taslak metne destek vermesi bekleniyor. Daha önce AB liderleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğinin sinyallerini vermişti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel geçen günlerde yaptığı açıklamalarda Doğu Akdeniz krizine ithafen "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kedi-fade oyunu sona ermeli" dedi

Ekim ayında AB liderleri Türkiye'ye "Doğu Akdeniz'deki çalışmalarınızı durdurun veya sonuçlarıyla yüzleşin" çağrısında bulunmuştu. Reuters'a konuşan bir üst düzey AB kaynağı, "AB içinde durumun Ekim ayından kötü olduğu ve liderlere sonuç yaşatılması gerektiği görüşüne karşı çıkan bir ülke olduğunu duymadım. Değişim istedik ve bu değişim yaşanmadı" diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınıp alınmamasında AB'nin 6 aylık dönem başkanlığını yapan Almanya kilit rol oynayacak. Zirve için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olan bir AB diplomatı, "Ekim ayındaki zirveden sora Oruç Reis'in tekrar denize açılması Türkiye ve Yunanistan için mesai harcayan birçok üye ülkeyi mutsuz etti. Almanların bile sabrının sınırları vardır" değerlendirmesinde bulundu.