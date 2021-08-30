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Dünya

Reuters: AB, 6 ülke hakkında seyahat yasağı tavsiyesi verecek

Cuma günü alınan kararın bugün açıklanacağı belirtildi

30 Ağustos 2021 08:10

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği Konseyi'nden iki kaynak, bugün 6 ülkenin "epidemiyolojik olarak güvenli üçüncü ülkeler" listesinden çıkarılacağını açıkladı. 

Reuters'a konuşan yetkililere göre tekrar seyahat kısıtlamalarının yürürlüğe sokulacağı ülkeler şöyle:

- ABD
- İsrail
- Kosova
- Lübnan
- Karadağ
- Kuzey Makedonya

Brüksel, üye ülkelere listeden çıkarılan ülkelerin vatandaşlarına tekrar giriş yasağı uygulamalarını tavsiye edecek. Bu, bahsi geçen ülkelerin vatandaşlarının zorunlu nedenler dışında AB ülkelerine seyahat edememesi anlamına geliyor.

Reuters'ın aktardığına göre seyahat yasakları için olan kararlar geçen cuma alınmış olsa da, pazartesi günü resmen açıklanacak. 

6 ülkede de Koronavirüs vakaları düzenli olarak artış gösteriyordu. 

Avrupa Birliği, listeyi 14 günde bir yeniliyor. Üye ülkeler, alınan yasak kararlarını uygulamakla hükümlü değil.

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