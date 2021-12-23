Reuters'a konuşan üst düzey yetkililer açıkladı: Hükûmetin döviz hedefi ne?

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Hazine bürokratlarından oluşan bir ekip, liranın bu seviyenin üzerindeki değer kaybının ekonomiye 'tamir edilmesi zor' şekillerde zarar vereceğine karar verdi. Bu yüzden gerekirse bundan kaçınmak için bir plana ihtiyaçları vardı" dedi.

Diğer iki yetkili ise, TL mevduatlardaki döviz kayıplarına karşı devlet garantisi sağlama fikrinin 2018'deki son döviz krizinin ortasında da gündeme geldiğini, ancak o sırada riskler nedeniyle uygulanmadığını söyledi.

Hükümetin planından haberdar olan bir diğer kaynak ise, doların 18 lira, Euro'nun 20 liraya ulaşmasının ardından döviz kuruna müdahalenin "gerekli olduğunu" bu sayıların "şişirilmiş" oranlar olduğunu söyledi.

İsmi belirtilmeyen kaynak, "Bu durum sürdürülebilir değildi, bunlar sorunlu ve saçma seviyelerdi. Dolar 9 lira civarına düşebilirse, iyi bir seviye olur" dedi.

Bir diğer kaynak da, hükümetin liranın 9 seviyesine düşmesini umduğunu, ancak birkaç ay boyunca dolar/TL kurunun 12 ila 14 arasında kalmasının beklediğini belirtti.

Bu kaynak, Hazine ekibinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ancak 2018'de incelenen mevduat planına karar verdiğini de sözlerine ekledi. Kaynak, dönemin Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın buna karşı karar verdiğini söyledi.