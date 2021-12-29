Reuters'a konuşan siyasi analistler: Ekonomideki gelişmelerle Erdoğan erken seçime kapıyı araladı

Reuters’a görüş bildiren siyasi analistler, kur krizini sakinleştiren adımlar ve asgari ücretteki artış gibi gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimin kapısını araladığını söyledi. İsmi belirtilmeyen AKP'li yetkililer ise, seçimin gündemde olmadığını belirterek “Toplumun diğer kesimlerini rahatlatacak yeni adımlar atılacak” dedi.

Reuters’ta yer alan analizde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’den üst düzey isimlerin seçimlerin planlanan 2023 tarihinden önce gerçekleşeceği iddialarını sık sık reddettiği hatırlatıldı.

Öte yandan analiz, 2022 asgari ücretteki artış ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybındaki rahatlama gelişmelerinin Erdoğan’ın erken seçimi isteyebileceğine işaret ettiğini aktardı.

MAK Danışmanlık’tan Mehmet Ali Kulat, analize verdiği görüşte “Bu kararlar AKP ve Erdoğan’ın ekonomiyi iyi yönettiği algısı yaratıyor. Erdoğan için her seçim öncesi ‘son dakika başarı hikâyeleri’ beliriyor” dedi.

Öte yandan analizde, bu kararların etkililiğinin, Türk lirasının gidişatı, enflasyon ve bunların Türklerin alım gücündeki etkisiyle belirleneceği vurgulandı.

Brookings’den Türkiye uzmanı Ömer Taşpınar, Erdoğan’ın vatandaşın alım gücünü yükselterek ‘seçim siyasetini’ takip ettiğini söyledi.

AKP'li yetkili: Toplumun diğer kesimlerini rahatlatacak yeni adımlar atılacak

Reuters’a konuşan bir AKP’li yetkili ise “Seçim gündemde değil. 2023 için planladı” dedi. Yetkili, geçen hafta içinde AKP içinde ve Türkiye’de morallerin yükseldiğini belirerek “Toplumun diğer kesimlerini rahatlatacak yeni adımlar atılacak” dedi.

Başka bir AKP’li yetkili ise, atılan adımların uzun vadeli etkilerin desteği artıracağını söyleyerek şöyle devam etti: “Ülkedeki panik atmosferi gitti. Şimdi sakince doğru adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.