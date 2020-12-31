Reuters'a konuşan kaynaklar: Deyrizor'da pusuda öldürülenler Suriye ordusu mensupları ve Şam'a yakın milislerdi

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Suriye'nin Deyrizor bölgesinin yakınlarında pusuya düşürülen otobüste ölen kişilerin Şam'a bağlı asker ve milisler olduğu belirtildi.

28 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olarak Reuters'a konuşan taraf değiştirmiş bir asker, aracın izinden dönen asker ve hükûmet yanlısı milisleri taşıdığını ifade etti. Kaynak, otobüsün saldırıya uğradığı sırada üsse dönmekte olduğunu ifade etti.

Bir başka kaynak ise saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü ve bunlarında çoğunun Suriye ordusunun elit 4. Tugay'ının mensupları olduğunu söyledi. 4. Tugay'ın IŞİD'in bölgeden çıkarılmasından bu yana çevrede yoğun varlığı bulunuyor.

Reuters'a göre bazı kaynaklar saldırının direkt bir ordu aracına yapıldığını aktardı.

Olayı ilk olarak duyuran Suriye Devlet Ajansı SANA, olayla ilgili pek fazla detay paylaşmadı. Palmira şehri yakınlarında çoğunlukla Suriye ordusunun ve İran destekli milislerin konuşlandığı biliniyor. SANA, saldırıda 25 kişinin öldüğünü ve bu ölenlerin sivil olduğunu iddia etmişti.

Deyrizor'da yaşayanlar ve istihbarat kaynakları, son aylarda hâlâ bölgede bulunan IŞİD'li teröristlerin "vur-kaç" saldırılarını artırdığını ifade etti. Bu teröristlerin bölgedeki mağaralarda yaşadığı belirtildi.