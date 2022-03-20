Reuters'a konuşan kaynaklar: ABD'li yetkililer, Türkiye'ye S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesini gündeme getirdi

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Konuyla ilgili konuşan üç kaynak, ABD’den bazı yetkililerin Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya gönderme konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sürerken ABD’li yetkililerin Türk mevkidaşlarına geçen ay, satın alınan Rus hava savunma sistemi S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesini gündeme getirdiği belirtildi. Öte yandan bu konuda spesifik ya da resmi bir talepte bulunulmadığı da belirtildi.

S-400 konusunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyarette de gündeme geldiği aktarıldı.

Analistlerin, Türkiye’nin reddedeceğine kesin gözüyle baktığı fikrin, Sherman ve Türk yetkililerin, Ukrayna’nın işgalinde ABD ve müttefiklerinin neler yapabileceğine dair yaptığı geniş kapsamlı görüşmenin bir parçası olduğu belirtildi.

Türk kaynaklar ve analistler, S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesinin hem teknik zorluklar açısından hem de Moskova’dan gelecek tepkiye bağlı siyasi sebeplerle mümkün olmadığını söyledi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'ya saldırıdan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a haber vermediğini söylerken Türkiye’nin her iki ülkeyle de iyi ilişkisi olduğuna dikkat çekti.

2019 yılının Temmuz ayında ilk parti S-400’ler teslim edildiğinden beri Washington, Türkiye’ye bu sistemleri bırakması gerektiğini açıklamıştı. ABD, Türkiye savunma endüstrisine yaptırım uygularken, NATO üyesi olan Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.