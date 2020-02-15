Reuters'a konuşan ABD'li yetkili: İdlib'deki durum, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki duruşunu değiştirmedi

T24 Dış haberler

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, İdlib'deki gelişmeler sebebiyle Rusya ile Türkiye arasında tırmanan gerilimin Ankara'ın S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırma planını etkilemeyeceğini yazdı.

Türk yetkilerle görüştükten sonra Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Rusya'nın "yok edici rolünün" Ankara'yı düşündürdüğünü, ancak "S-400'ler konusundaki politikalarını değiştirecek bir noktaya getirmediğini" ifade etti.

Yetkili, "Durumun Türkiye'nin spesifik olarak S-400'ler konusundaki duruşunda bir değişime sebep olacağına dair bir ibare görmedim. Türkiye'nin bu konudaki kararının kesin olduğunu düşünüyorum" dedi.