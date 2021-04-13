Reuters'a ilk kadın genel yayın yönetmeni

Uluslararası haber ajansı Reuters, Alessandra Galloni'nin yeni genel yayın yönetmeni olarak devralacağını ve 170 yıllık tarihinde küresel haber ajansının başına geçen ilk kadın olacağını duyurdu.

47 yaşındaki Galloni, "yetenekli, kendini adamış ve ilham verici gazetecilerle dolu birinci sınıf bir haber odasına liderlik etme" fırsatının onu çok "heyecanlandırdığını" ifade etti.

"Alessandra tam da bunu yapacak"

Thomson Reuters başkanı ve CEO'su Steve Hasker, "Dünyanın bağımsız, tarafsız gazeteciliğe şiddetle ihtiyaç duyduğu bir zamanda, tüm müşterilerimiz için sınırları zorlama ihtiyacını ciddiye alıyoruz. Alessandra tam da bunu yapacak." ifadelerini kullandı.

Yenilenmiş WEB sitesi

Reuters'ın başlıca rakipleri arasında Bloomberg News, Associated Press, Fransa merkezli haber ajansı AFP ve görsel içerik sağlayıcısı Getty Images yer alıyor.

Reuters, etkinlik işine ek olarak başka büyüme fırsatları da arıyor. Profesyonelleri hedeflemesi ve sonunda içerik için ücret almaya başlaması beklenen yenilenmiş bir WEB sitesinin yaklaşan lansmanı bunlar arasında öne çıkıyor.

Bianet'te yer alan habere göre; McCabe, tüketicileri içerik için ödeme yapmaya ikna etmenin zor olduğunu, çünkü "Reuters, birçok insanın tanıdığı ancak sezgisel olarak gitmediği bir marka olduğunu" söyledi.

CEO Hasker, meslektaşlarına Reuters'ı şirketin diğer bölümleriyle daha bütünsel hale getirmek istediğini söyledi. Bu amaçla, haber odası kısa süre önce yasal raporlama kadrosuna eklendi.

Reuters hakkında

Reuters, dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra'da bulunan haber ajansı.

Şirket temelde borsalardan finansal bilgiler ve ticari ürünlerin bilgilerini tedarik etmeye odaklı olarak kuruldu. 1851 yılında Paul Reuter tarafından Royal Exchange, Londra Britanya'da kuruldu.

Paul Reuter, Kassel'de ticaret eğitimi aldıktan sonra bankacı oldu. Berlin'de bir banker kızı olan Ida Maria Magnus ile evlendi. Kendine bir yayınevi satın aldı: "Reuter und Stargardt". 1848 devriminde Reuter tehdit altına girince Londra'ya göç etti. Kısa bir süre sonra Reuter'ın haber ajansı büyük bir başarı elde etti.

Alessandra Galloni kimdir?

Dört dil konuşan (İspanyolca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca) İtalyalı Galloni, kariyerine Reuters'ın İtalyanca servisinde başladı ve ajansa 2013 yılında Güney Avrupa bürosunun editörü olarak katıldı ve daha sonra küresel yönetici editörü oldu.

Ajans dışında kaldığı süre boyunca, New York, Londra, Paris ve Roma'daki Wall Street Journal'da iş ve ekonomi alanlarında uzmanlaşarak 13 yıl çeşitli pozisyonlarda çalıştı.