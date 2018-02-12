T24 LogoT24 Logo
Gündem

Restore edilen tarihi Paşa Camii ibadete açıldı

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesindeki 250 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camii, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete yeniden açıldı

12 Şubat 2018 15:08

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula ilçesindeki 250 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camii, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete yeniden açıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taş Mahalli, Ekin Pazarı yakınındaki tarihi Paşa Camii\'nde, 5 yıl önce restorasyon çalışması başlatıldı. Kesme taş ve tuğladan yapılan, dikdörtgen planlı inşa edilen, yine taş kesme kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunan 250 yıllık caminin restorasyonu bir süre önce tamamlandı. Caminin ibadete tekrar açılması için dün düzenlenen törene Kula Kaymakamı Osman Güven, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Belediye eski Başkanı Selim Aşkın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve çok sayıda Manisalı katıldı. Kula Kaymakamı Güven, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi caminin ibadete yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Güven ve beraberindekilerin kurdele kesmesiyle restore edilen Paşa Camii, dualar eşliğinde ibadete açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hikmet SEPETKULA Manisa DHAMANİSA KulaPaşa CamiiVakıflar Genel MüdürlüğüTaş Mahalli Ekin PazarıKesmeCamininKula Kaymakamı Osman Güven AK Parti Manisa Milletvekili SelçukKulaMüftüsü Kamil Kırkız AK Parti KulaBaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24