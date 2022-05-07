Restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışı yapıldı

Törende konuşan Ersoy, Diyarbakır'ın farklı kültürlere, inançlara ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin beşiği olan, ülkenin kadim şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

"Tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleri ve mimarisiyle de çok güçlü bir şehirden söz ediyoruz. Fakat Diyarbakır'ın en önemli özelliklerinden birisi de sokaklarında, meydanlarında hemen hissedilen o derin hoşgörüsüdür" diyen Ersoy, Diyarbakır'ın hoşgörünün, kardeşliğin, farklı kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu bildirdi.

"Diyarbakır'ın tarihinden söz ederken neredeyse insanlık tarihinden bahsediyoruz"

Ersoy, Diyarbakır'ın sahip olduğu tüm bu özellikleriyle bugün dünyanın en önemli tarihi kentleri olarak kabul edilen şehirlerin de bir adım önünde olduğuna işaret ederek, "Bugün Diyarbakır'ın tarihinden söz ederken neredeyse insanlık tarihinden bahsediyoruz. Böyle kadim bir şehre sahip olmak ülkemiz açısından çok ama çok büyük bir zenginlik. Artık yapmamız gereken bu zenginliği evrensel bir değer haline getirecek her türlü çabayı göstermek olmalıdır" diye konuştu.

"Bu kadim şehri tanıtmak adına gayret göstermek zorundayız"

"Diyarbakır'ı kültür, sanat, ve inanç turizminin merkezlerinden biri haline getirmek, turizm potansiyelini etkin bir şekilde yönetmek ve bu kadim şehri dünyanın dört bir yanında tanıtmak adına elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız" diyen Ersoy, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin uyum içerisinde yürüttükleri çalışmalarla Diyarbakır'da çok kıymetli çalışmaların hayata geçtiğini belirtti.

Ersoy, şehrin hem bugününe hem de geleceğine yönelik çalışmalarda emeği geçenleri kutladı.

"İbadethanelerin, saygının ve aramızdaki kardeşliğin nişanesi olduğuna inanıyoruz"

Farklı kültür ve inançların bir arada huzur içinde yaşadığı, özgürce ibadet edebildiği Diyarbakır'ın, birçok kıymetli yapıya da ev sahipliği yaptığına işaret eden Ersoy, bu yapılar arasında Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürel mirasımızın önemli hazinelerinden olan bu iki yapı, maalesef geçtiğimiz yıllarda şehrin huzur ve barışına gölge düşürmek isteyen terör grupları tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti. Anadolu'nun dört bir yanında bulunan ibadethanelerin, saygının ve aramızdaki kardeşliğin nişanesi olduğuna inanıyoruz. Unutmamalıyız ki; ibadethanelere ve inançlara saygı kadar bunların korunması da o kadar önemlidir ve biz bunu aynı zamanda kendi sorumluluğumuz olarak görmekteyiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin restorasyonları da bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Surp Giragos Ermeni kilisesinde yarın ayin gerçekleşecek olmasından, terörün hedefi olan bu yapının yeniden ibadete açılacak olmasından ötürü kilise cemaatinin heyecanını paylaştığımızı belirtmek isterim"

"Önemli olan bu yapıların yaşamasını sağlamamız"

Orta Doğu'daki en büyük Ermeni Gregoryen kilisesi olan bu yapının sadece kentteki vatandaşlar açısından değil dünya kültürel mirası açısından da ne denli önemli bir yapı olduğunun bilindiğini dikkati çeken Ersoy, Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin restorasyonunun yaklaşık 32 milyon liraya mal olduğunu aktardı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kontrolünde yürütülen bu çalışmalara sağladıkları desteklerden ötürü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve özellikle Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. (AA)