 RESTORE EDİLEN CİHANGİR CAMİİ İBADETE AÇILDI

Haber: Gamze ŞİMŞEK-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nce restore ettirilen Cihangir Camisi yeniden ibadete açıldı.

İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için Mimar Sinan\'a yaptırılan, geçirdiği 5 yangından sonra Sultan 2. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilen Cihangir Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nce yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tamamen yenilendi. Cihangir Camisi\'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla öğle vakti düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Kadıoğlu İnşaat Kurucu Ortağı İsmet Kadıoğlu katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz\'ın yaptırdığı duanın ardından, kurdele kesilerek Cihangir Camii yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve beraberindekiler daha sonra cuma namazını burada kıldı.

Görüntü dökümü

-Bakanın camiye gelişi

-Kurdele kesilmesi

-Bakanın camiyi gezmesi

-Camiden detay

-Genel ve detay

