Restorasyonuna devam edilen Narmanlı Han'dan ilk fotoğraf

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, restorasyonuna Ocak 2016'da başlanan Narmanlı Han'dan ilk fotoğrafı okurlarıyla paylaştı. "İçeride bambaşka bir dünya oluşmuş. Güzel bir restorasyon uygulanmış. İç fasadın renkleri çok güzel olmuş" diyen Özkök, "Pencere kepenkleri ise 'Osmanlı yeşili' adını verdikleri bence çok güzel neftiyle koyu arası bir yeşil olmuş. İçeride çok güzel restoran mekânları yaratılmış. Belli ki avlu büyük bir canlılık yaşayacak" yorumunda bulundu.

Narmanlı Han projesi, kent savunucuları tarafından protesto edilmişti. Eski Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Narmanlı Han gibi tarihi bir yapı için yalnızca dış cephesini koruyan bir restorasyon projesinin yanlış olduğunu ifade etmiş; hanın 45 yıllık bekçisi Miktat Şahin de “Narmanlı Han'ı ailem gibi sevmiştim. Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aliye Berger geldiğinde hep buradaydım. Narmanlı Han'ın eski halinde kalmasını istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Beyoğlu’nun yeni kadın profili ne" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Narmanlı Han'dan ilk fotoğraflar

En merak ettiğim yerlerden biri Narmanlı Han’dı...

Bu bina uzun zamandır kapalı duruyordu ve içinde neler yapıldığı pek dışarı yansımıyordu.

Burasını gözümde önemli kılan şey tarihi yapısı kadar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın orada yaşamasıydı.

Başkan Ahmet Misbah Demircan hanın kapılarını ilk defa benim için açtırdı.

İçeride bambaşka bir dünya oluşmuş.

Güzel bir restorasyon uygulanmış.

İç fasadın renkleri çok güzel olmuş.

Pencere kepenkleri ise “Osmanlı yeşili” adını verdikleri bence çok güzel neftiyle koyu arası bir yeşil olmuş.

İçeride çok güzel restoran mekânları yaratılmış.

Belli ki avlu büyük bir canlılık yaşayacak.

Bir de terasından bakınca İsveç Konsolosluğu’nun bahçesi ve arkada Topkapı’nın görünümü harika.

İç mekânın fotoğrafları ilk defa benim için çekildi.

Karar sizin...