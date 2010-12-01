Restorasyonu yapan 'tanıdık' çıktı

T24 - Haydarpaşa’daki yangınla ilgili soruşturmada, sahibi eski Ak Partili olan şirketin çatı restorasyonunda ilkelere uymadığı ve kalifiye eleman çalıştırmadığı ortaya çıktı.

Tarihi Haydarpaşa Tren Garı’ndaki yangınla ilgili soruşturmada gözler, çatıdaki tadilatı yapan firmaya çevrildi. Onarımı, restorasyon ilkelerine uymadan ve kalifiye eleman kullanmadan yürüttüğü ileri sürülen 'İfort' isimli şirketin sahibinin Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın eski "Teşkilat Başkanı" İhsan Kaboğlu olduğu ortaya çıktı. Şirketin ofisi açılmazken, polis de soruşturma kapsamında ifadesine başvurmak için Kaboğlu’na ulaşmaya çalışıyor. Kaboğlu’nun şirketinin faaliyet alanı ise temizlik işleri.



(Ak Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı’nın internet sitesinde, Kaboğlu’nun (sağda) başkanlığı sırasındaki temasları da yer alıyor.)





Gardaki yangının çıkış nedenini bulmak için Kadıköy Savcılığı’nın yanı sıra itfaiye ve TCDD bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor. Polis çatıdaki izolasyon tadilatını yapan 2 işçinin ifadesini doğrultusunda tadilatı yapan İfort İnşaat ve Temizlik şirketine yöneldi.



Şirketin sahibinin ise Ak Parti Kadıköy teşkilatının önde gelen isimlerinden Kaboğlu olduğu anlaşıldı. Kardeşi Hüseyin Kaboğlu’yla 2 Ağustos 2008’de İfort İnşaat ve Temizlik şirketini kuran Kaboğlu, uzun süre Ak Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı’nın başkanlığını yürüttü. 50 bin TL sermayeli şirketin İTO kayıtlarına göre iş konusu; hastane, okul, sağlık ocakları ve işletmelerin her türlü temizlik işlerini yapmak. Kaboğlu’nun İTO kayıtlarına göre ortakları arasında bulunduğu bir diğer şirket ise Kristal Grup Temizlik ve İnşaat. Orhan Kahya ile şirketin büyük ortağı olan Kaboğlu’nun iki şirketinin adresi de aynı. Orhan Kahya da Ak Parti’nin Kadıköy İlçe Meclis üyesi.



Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın sitesinde de Kaboğlu’nun partisi adına katıldığı birçok etkinlik ve ziyarete ilişkin kayıtlar yer alıyor. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü’nü 14 Mart 2010 tarihinde ziyaret eden ekipte yer alan Kaboğlu’nun o dönemki görevinin "teşkilat başkanı" olduğu belirtiliyor. Ak Parti Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Ercüment Göy ise, “Sayın Kaboğlu, teşkilatlanma başkanı olduğunda da çalışmalara fazla vakit ayıramıyordu. Bu nedenle ilçe başkanımız görevi başka bir arkadaşımıza vermesini istedi. Kaboğlu halen üyemiz olarak partimizde kayıtlıdır. Ama partimize fazla sık gelmez” dedi.



İfort A.Ş’nin Bostancı’daki ofisi dün gün boyu açılmazken, şirketten de yangınla ilgili bir açıklama yapılmadı. Soruşturmada adı geçen bir diğer taşeron firma olan Onursal İzolasyon Yapı Şirketi’nin yetkilileri ise, “Tadilat ile ilgimiz yok” açıklamasını yaptı.



Topbaş: Şirketin ihmali olabilir



İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, gardaki yangınla ilgili olarak çatı izolasyon çalışmalarını yürüten şirketin ihmalinin olabileceğini söyledi. Yangında itfaiyenin geç müdahale ettiği eleştirisine katılmadığını belirten Topbaş, şunları kaydetti: “Çatı onarımı işlemi sırasında çalışan elemanların hassasiyet göstermemesi nedeniyle yangın çıktı. Teknik ekibin ciddi ihmali var. Önlemler alınmamış. İzolasyon yapan ekiplerin, sırtlarında belki bir kilogramlık yangın tüpü bulunması lazımdı.”

Garın bakım ve onarımı için Kadıköy Belediyesi bünyesindeki Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’na başvuruda bulunulduğu ve hazırlanan projenin 5 Nolu Koruma Kurulu’nda onaylanmasının ardından önümüzdeki yıl ihaleye çıkarılacağı öğrenildi. Yangına neden olduğu sanılan tadilatın ise şiddetli yağış nedeniyle binanın çatıdan su alması üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. TCDD Bölge Müdürlüğü’nün tadilat için 3 firmadan teklif aldığı ve çatının 6 bin TL’lik izolasyon işinin İfort İnşaat ve Temizlik Şirketi’ne verildiği iddia edildi. TCDD Genel Müdür Vekili İsa Apaydın, çatıda yapılan çalışmanın acil onarım gerektirdiğini söyledi.

(Gökhan Karakaş - Milliyet gazetesi)



