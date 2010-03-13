Restoranlarda tuz yasağı

T24 - New York kent meclisi, şehirdeki restoranlarda tuz kullanılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.



Daily Mail gazetesinin haberine göre, meclis üyesi Felix Ortiz, yemeklerinde tuz kullanan aşçılara para cezası verilmesini öngören bir tasarıyı il meclisine sundu.



Ortiz, önerinin kabul edilmesinin, kalp hastalıklarından korunmada "dev bir adım" olacağını belirtti.



Felix Ortiz, yapılan araştırmaların, tüketilen tuz oranını düşürmenin damar hastalıkları, felç ve kalp krizi riskini en az sigarayı bırakmadaki kadar azalttığını ortaya koyduğunu da söyledi.



Öneriye göre, yemeklerde tuz kullanılması yasaklanmasına rağmen, masalarda tuzluk bulunabilecek.



Şefler, restoran sahipleri ve müşterilerin oluşturduğu "Benim Yemeğim, Benim Tercihim" adlı koalisyon ise yasak önerisini "saçma" olarak nitelendirdi.



New York kenti daha önce de restoranlarda trans yağları yasaklamıştı.





