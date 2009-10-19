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Dünya

Restoranlara alkol ölçer zorunluluğu geliyor

İtalya’da restoranlara ve diskoteklere “alkol ölçer” bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

19 Ekim 2009 03:00

İtalya’da restoranlara ve diskoteklere “alkol ölçer” bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

Ülkede alkollü araç kullanırken kaza yaparak can veren genç sürücülerin sayısının artması üzerine İçişleri Bakanlığı bu zorunluluğu getirme kararı aldı. Bakanlığın yeni uygulamasına göre, restorana ve diskoteğe araçlarıyla gelenlere hesap ödeme sırasında “Kendi aracınızla mı geldiniz” sorusu sorulacak. Yanıt “Evet”se çıkışta bulunan alkol muayenesi makinesinde 1 Euro karşılığı alkol promili ölçülecek ve kayıda geçirilecek. Bu uygulama ile alkollü kişilerin trafiğe çıkması engellenecek.

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