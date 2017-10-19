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Restorandaki cep telefonu hırsızlığı

Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de bir restoranda telefonla konuşur gibi yapıp masadaki cep telefonunu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

19 Ekim 2017 18:43

Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de bir restoranda telefonla konuşur gibi yapıp masadaki cep telefonunu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe\'deki bir restorana müşteri gibi gelen bir kişi, kasanın yanında bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir süre kasanın bulunduğu masa önünde dolaşan bu kişi telefonla görüşüyormuş gibi davrandı. Uygun bir anı kollayan bu kişi, çalışanlar müşterilerle ilgilendiği sırada cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 bin lira değerindeki cep telefonu çalınan restoran çalışanı durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi arıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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