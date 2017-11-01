Restoranda silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü

Ozan URAL / İstanbul,(DHA) ERGENEKON davası kapsamında daha önce yargılanan avukat Kudbettin Kaya silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak\'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbrettin Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını yitirdi. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Kudbettin Kaya hayatını kaybederken yaralanan diğer iki kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kayanın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay yeri inceleme polisleri saldırının olduğu restoranda incelemelerde bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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