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Restoranda silahlı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı

Yaralılar, restorandaki bazı vatandaşlar tarafından araçlarıyla çevredeki hastanelere götürüldü

06 Eylül 2017 06:21

Bolu'da bir restoranda yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İşletme sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Kılıçarslan Mahallesi mevkisindeki bir otelin restoran bölümünde yemek yiyen G.Ç. ile işletme sahibi İ.B. arasında arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yerden seken kurşunla yaralandı

G.Ç'nin, tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. tarafından tabancayla her iki bacağından vurularak yaralandığı iddia edildi. Tarafları ayırmaya çalışırken bacağına kurşun isabet eden N.A'nın yanı sıra A.A. da restoranda yemek yerken seken bir kurşunla elinden yaralandı. Yaralılar, restorandaki bazı vatandaşlar tarafından araçlarıyla çevredeki hastanelere götürüldü.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan N.A. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alınan G.Ç. ve A.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşletme sahibi İ.B. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

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