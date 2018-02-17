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Restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Alaçam ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

17 Şubat 2018 15:21

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Alaçam ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi\'ndeki bir restoranda iş yeri sahibi Satılmış Tuna ile müşterilerden Muharrem T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muharrem T., belinden çıkardığı tabanca ile Tuna\'yı göğsünden ve kalçasından vurdu. Yaralanan Satılmış Tuna, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan polis, Muharrem T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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