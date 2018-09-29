Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE’de bir restoranda Ali K., kavga ettiği kendisi gibi müşteri olan Ahmet Köklü\'yü tabancayla vurarak öldürdü, araya giren Cengiz Başel\'i ise yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Çavuşlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir alkollü restoranda müşterilerden Ahmet Köklü ile Ali K. arasında tartışma çıktı. Restoran çalışanları tarafından mekandan çıkarılan Köklü ve Ali K. dışarıda kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Ali K., yanındaki tabancayı çekip, Ahmet Köklü\'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Köklü\'nün başına, kavgayı ayırmaya çalışan Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Başel\'in de göğsüne isabet etti.

Yaralılar, çağırılan ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Köklü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan Ali. K.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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