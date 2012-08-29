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Sigara yasağına GPS'li takip geliyor!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kapalı mekanlardaki sigara yasağının GPS destekli mobil cihazlarla denetleneceğini açıkladı

29 Ağustos 2012 19:31

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara yasağının uygulanması için GPS'li takip sistemini başlatacaklarını dile getirdi. Akdağ, evlerde de sigara kullanılmasının yasaklanması ile ilgili bir yasa hazırlığında olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Çalışanları Tütün Kullanımı Araştırması'nın sonuçları, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Türkiye'nin tütünle mücadelede başarılı bir çalışma yürüttüğünü, bu mücadelenin devam edeceğini anlatan Akdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mücadeleye sahip çıktığını ifade etti.

Akdağ, 15 yaşın altında çocuk, hamile, kalp, astım ve akciğer gibi kronik hastalığı bulunanların yaşadığı evlerde sigara içilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ''Bununla ilgili bir kanun yapsak uygulanmasının pratik zorlukları olabileceği şimdiden düşünülebilir. Özellikle hamile, çocuk ve sürekli hastalığı bulunanların yaşadığı hanelerde lütfen sigara içilmesin'' dedi.

Sağlık Bakanlığı Çalışanları Tütün Kullanımı Araştırması'nın sonuçlarıyla ilgili de bilgi veren Akdağ, sağlık çalışanları arasında sigara kullanma oranının yüzde 21'e düştüğünü bildirdi.


Sigaraya GPS'li takip sistemi


Kapalı alanlardaki sigara yasağı ihlallerinin daha sıkı denetleneceğini açıklayan Akdağ, ''Kapalı alanlardaki ihlalleri önlemek için bazı yeni uygulamalara başlıyoruz. GPS destekli mobil cihazlarla izlemeye başlayacağız. Bu işimizi biraz daha kolaylaştıracak. 81 ildeki ekiplerimizle 4 yıl içinde 3 milyon 665 bin denetim yaptık. 82 bine yakın cezai işlem uyguladık ve 25 milyon liranın üstünde de idari ceza kesildi. Alo 171 Sigarayı Bırakma Hattı'na da 4 milyona yakın vatandaşımız müracaat etti.'' dedi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Mustafa Aksoy, Bakanlığın 184 numaralı hattına sigara yasağı ihlali ihbarı geldiğinde, buraya GPS üzerinden yapılacak takiple en yakın ekibin yönlendirileceğini belirtti

Aksoy, yeni uygulamanın Eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Maria Cristina Profili sigaraya karşı yürüttüğü mücadele ve elde ettiği başarı açısından Türkiye'yi ''biricik ve benzersiz' bir ülke olarak niteledi.

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Sağlık Bakanlığı Çalışanları Tütün Kullanımı AraştırmasıSağlık Bakanı Recep Akdabasın toplantısıGPSsigarayasak

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