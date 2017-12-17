Restoranda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'taki bir restoranda, çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Polis, bıçaklı saldırganı gözaltına aldı.

Olay, dün gece Meşrutiyet Mahallesi\'nde bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda bulunan M.K. ve D.K. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.K., yanında taşıdığı bıçakla D.K.\'yı kalçasından bıçakladı. İhbar üzerine restorana sağlık ekibi sevk edilirken, D.K., olay yerindeki ilk müdahale ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. D.K.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, bıçaklı saldırıyı düzenlediği öne sürülen M.K.\'yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.



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