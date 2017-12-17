T24 LogoT24 Logo
Gündem

Restoranda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'taki bir restoranda, çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, yaralandı

17 Aralık 2017 15:50

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'taki bir restoranda, çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Polis, bıçaklı saldırganı gözaltına aldı. 
Olay, dün gece Meşrutiyet Mahallesi\'nde bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda bulunan M.K. ve D.K. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.K., yanında taşıdığı bıçakla D.K.\'yı kalçasından bıçakladı. İhbar üzerine restorana sağlık ekibi sevk edilirken, D.K., olay yerindeki ilk müdahale ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. D.K.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, bıçaklı saldırıyı düzenlediği öne sürülen M.K.\'yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAKPolisMeşrutiyet MahallesiRestorandaZonguldak Atatürk Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24