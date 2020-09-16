Restoranda 3 yaşındaki yeğenini asitle yakan sanık, 5 milyon 330 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman, 5 milyon 330 bin 379 lira maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir restoranda 2015 yılında eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman'a yönelik açılan tazminat davasında karar çıktı. Duruşmada söz alan Y.K.’nın annesi Işıl Güven'in avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Davalı avukatı ise, “Tazminat hesapları fahiştir. Sigortanın yaptığı ödemelerin mahsup edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karar verildi

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Cihan Araçman’dan tahsili ile Y.K.’ye velayeten anne Işıl Güven’e verilmesine karar verdi.

Mahkeme, manevi tazminatın kabulü ile davacı Y.K.’ye 500 bin lira, anne Işıl Güven’e de 60 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Ataşehir'de 2015'te bir restoranda eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki oğlu Y.K.'nin yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle yargılanan Cihan Araçman, “kasten yaralama” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Araçman hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

Buyrunuz efenim