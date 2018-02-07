T24 LogoT24 Logo
Gündem

Restorana pompalı ile ateş açtı, ardından polise teslim oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde içerisinde muşteri bulunmayan restorana pompalı tüfekle ateş açan D

07 Şubat 2018 03:51

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde içerisinde muşteri bulunmayan restorana pompalı tüfekle ateş açan D.Ç. (20), ardından pompalı tüfekle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, D.Ç.\'nin saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına \"Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok\" notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.
Olay, saat 22.15 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası Sokak\'ta meydana geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Sokak\'ta bulunan restoranın önüne gelen D.Ç., ceketinin altından çıkardığı pompalı tüfekle kapalı olan işyerine 4 el ateş etti. D.Ç., olayın ardından yakında bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek, pompalı tüfekle birlikte teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri de, işyeri ve çevresinde incelemede bulundu. Olay anı ise çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
D.Ç.\'nin olaydan bir süre önce saldırıda kullandığı pompalı tüfekle çekilerek, altına \'Yeni oyuncağımız geldi, hedef belli, zaman, kaçacak delik yok\' notunu yazdığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanKeşanEmniyet MüdürlüğüOlayOlaysaatBüyük Cami Mahallesi TicaretSanayi Odası SokakTicaretOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24