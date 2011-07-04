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Spor

Restorana içki vetosu kafa karıştırdı!

Ankara'nın ünlü restoranlarından birinin KOSGEB'den kredi başvurusu "İçkiliyse kapsam dışı" diye reddedildi...

04 Temmuz 2011 03:00

T24- Ankara'nın en bilinenen restoranlarından biri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) 'içki sattığı' gerekçesiyle kredi alamadı.

Habertürk Gazetesi'nden Aslı Işık'ın haberine göre, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ise Ostim Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün yazılı cevabına rağmen, lokantaların kredi kapsamında olduğunu belirtti ve 'Restoranları alkollü veya alkolsüz diye ayırmıyoruz' diye konuştu. 


'ALKOLLÜ YER ÇALIŞTIRIYORSUNUZ'

Restoran işletmecisi T.K, KOSGEB'in Kobi Kredi Destekleri'nden yararlanmak için başvurdu. Sigorta ve vergi borcu bulunmayan, 74 kişinin çalıştığı restoranda ayda 14-15 bin konuk ağırladığını anlatan T.K, 5 bankanın kendisini 'iyi müşteri' olarak değerlendirdiği için KOSGEB kredisi vermek için aracı olduğunu söyledi.

Aynı yeri işletirken daha önce KOSGEB'den 25 bin liralık kredi aldığını ve borcunu zamanında ödediğini söyleyen T.K, bu defa Yapı Kredi Bankası üzerinden 50 bin liralık kredi başvurusu yaptığını aktardı.

T.K'ya göre KOSGEB uzmanı, kredi başvurusunun reddedildiğini telefonla bildirerek "Alkollü yer çalıştırıyorsunuz, size kredi veremeyiz" dedi.

Bunun üzerine T.K, KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden bunu kendisine yazılı olarak bildirmesini istedi. T.K, "Restoranlar kapsam içindeyken, içkili restoranların kapsam dışına çıkarıldığını duyunca inanamadım" dedi.


KREDİ ALAMAYINCA RESTORANI DEVRETTİ

OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"2009 yılı KOBİ beyanı güncelleme aşamasında şifahi olarak sahibi olduğunuz restoranda içki servisi yaptığınızı uzman personele beyan etmiş bulunmaktasınız. Lokantalar destek kapsamumız içine girmektedir. İçki servisi yapılan ve kapsam dışı olan içecek sunum hizmetleri ise kapsam dışıdır. İçkili lokantalar içki servisi yapılan yer olarak değerlendirildiğinde destek kapsam dışındadır. KOSGEB destekleri kapsamından çıkarılmıştır." Bu arada T.K bu cevabı aldıktan bir ay sonra, Şubat ayında restoranın da ait olduğu şirketini devretti.


BAŞKANI DA ŞAŞIRTTI

Konuyla ilgili olarak "Kredi verirken içki satan, satmayan lokanta ayrımınız var mı?" sorusunu yanıtlayan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan şunları söyledi: "içki satan toptancı bazı dükkanlar olabilir (kapsam dışı) ama lokanta olmaz. Eğlence mekanları kredi kapsamımıza girmiyor. (Kredi verirken) Restoranları alkollü ya da alkolsüz diye ayırmıyoruz. Böyle birşey olmaz."


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