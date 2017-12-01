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Restorana alınmayınca kurşun yağdırdı

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde restorana alınmayan bir kişi, tabancası ile kurşun yağdırdı

01 Aralık 2017 14:09

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde restorana alınmayan bir kişi, tabancası ile kurşun yağdırdı. Restoranda bulunanların yere yatması ile can kaybı yaşanmadı.
Olay gece saatlerinde, İstasyon Mahallesi\'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi çalışanlar tarafından restorana alınmadı. Sinirlenen kimliği belirsiz kişi kısa bir süre sonra 2 arkadaşıyla birlikte restoranın önüne geldi. Tabancasını çıkaran kişiyi gören restoran çalışanları içeride bulunanlardan yere yatmalarını istedi. Tabancası ile kurşun yağdıran kişi, daha sonra arkadaşlarının bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Kurşunlar restoranın camlarına isabet ederken, olay yerine gelen polis incelemede bulundu. Restoranda görevli bir kişi, silahlı kişiyi fark etmemeleri durumunda can kaybının olabileceğini söyledi. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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