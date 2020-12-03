Restoran ve lokanta kısıtlamalarının ilk haftasında kredi kartıyla harcamalar sert düştü

20 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanan restoran ve lokantalara yönelik kısıtlamaların ilk haftasında kartla yapılan yemek harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 43 geriledi. İçkili yerlerde kartlı harcamalar daha sert düştü.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınan önlemlerin ilk haftalarında kartlı harcamalarda görülen düşüş eğilimi 27 Kasım haftasında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın veri setine göre 27 Kasım ile biten haftada kartla yapılan yemek harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 43 düştü.

Verilere göre 20 Kasım ile biten haftada 933 milyon TL olan kartlı yemek harcamaları, 27 Kasım ile biten haftada 533 milyon TL'ye geriledi.

İçkili restoranlar kategorisinde ise düşüş daha sert oldu. Rakamlara göre 20 Kasım ile biten haftada 15,4 milyon TL olan bu kategoride yapılan harcamalar 27 Kasım haftası itibariyle yüzde 70 gerilemeyle 4,6 milyon TL oldu.

Genel kartlı harcamalar ise 27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 3 ile sınırlı bir artış kaydetti.

17 Kasım'da açıklanan yeni önlemlere göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olması düzenlenmişti.

Önlemler kapsamında restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.