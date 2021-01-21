Restoran ve kafe işletmecilerinden açılmak için 5 maddelik teklif

Geçen yıl mart ayında başlayan Koronavirüs salgınının etkileri hâlâ devam ediyor. Yazın açık bırakılan restoran ve kafeler, salgında ikinci dalganın yaşanmasıyla yeniden kapatıldı. Kira ve çalışanlarının ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan, kapılarına kilit vurmanın eşiğine gelen işletmeciler, açılmak için 5 maddelik teklif sundu.

Hürriyet’ten Burak Coşan imzalı habere göre, sektörün açılmak için sunduğu beş kriter şöyle:

1- Restoranlar bir an önce ‘en sert tedbirlerle’ açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin.

5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın.

"Alınabilecek en sert tedbirlere de razıyız"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Alınabilecek en sert tedbirlere de razıyız. Bu işi iyi yapanlarla kötü yapanlar ayırt edilsin. Kurallara uymayanlara en sert cezalar verilsin. Hatta işletmeyi kapatmaya kadar giden cezalar uygulansın” dedi.

“Restoranların açılabilecek en erken tarihte açılmasını bekliyoruz

Big Chef’s’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli de, “HES kodu ve alınacak ek tedbirlerle restoranların açılabilecek en erken tarihte açılmasını bekliyoruz. Katı kurallar getirilse de işini iyi yapan restoran ve kafeler bunlara uyarak açılabilir. Bu kurallara uymayanlara en sert şekilde ceza verilebilir. Böylece işini iyi yapanlarla yapmayanlar ayırt edilebilir. Yeme-içme sektörüne aşılama konusunda da öncelik verilmeli. Bir an önce açılmak dışında vergi muafiyeti ve desteklere de ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.

“Açılma süreci biraz daha uzarsa işletmelerin yüzde 30’u bir daha açılamayacak”

Yeme-içme sektörünün kapalı olmasının 2 milyon aileyi yakından ilgilendirdiğini söyleyen Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, “Aşılama programında yeme-içme sektöründe olanlar öne alınsın. Eğer açılma süreci biraz daha uzarsa, yeme-içme sektöründe bulunan işletmelerinde yüzde 30’u bir daha açılamayacak” ifadelerini kullandı.