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Dünya

Restorana timsah fırlatan kişi gözaltında; 'ölümcül silahla saldırıda bulunmak'tan yargılanacak

Annesi, James’in orada çalışan bir arkadaşına şaka olsun diye bunu yaptığını söyledi

10 Şubat 2016 22:31

ABD'nin Florida eyaletinde fast food restoranına canlı timsah fırlatan kişi gözaltına alınırken, “ölümcül silahla saldırıda bulunmak” suçundan yargılanacağı bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Joshua James adlı 23 yaşındaki kişinin Wendy’s restoranının arabaya servis bölümünde hayvanı pencereden fırlattığı belirtiliyor.

Annesi, James’in orada çalışan bir arkadaşına şaka olsun diye bunu yaptığını söyledi. Hayvan yakalanarak doğaya salındı. James’in timsahı yol kenarında gördüğü ve hayvanı arkası açık arabasına yönlendirdiği belirtiliyor.

 

'Timsah bulundurma ve taşıma suçu'

 

Görgü tanıklarına göre, Joshua James daha sonra Royal Palm Beach’teki restorana gitti, arabaya servis noktasında içecek siparişi verdi ve bir metrelik hayvanı pencereden içeri fırlattı.

Olay Ekim’de meydana gelmesine rağmen James yeni gözaltına alındı. James’in aynı zamanda yasa dışı olarak “timsah bulundurma ve taşıma” suçundan da cezaya çarptırılabileceği kaydediliyor.

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