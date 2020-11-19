Restoran-kafe sektörü dertli: Maaş, kira ve fatura desteği şart

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Koroanvirüs genelgesiyle restoran, lokanta, kafe gibi yeme ­içme yerlerinin saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık kalması kararlaştırıldı. Ekonomik açıdan zora düşeceğini ifade eden sektör elemanları ise, "Maaş, kira ve fatura desteği şart" diyor.

Korkusuz'un haberlerine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, ilk karantina döneminde herkesin elindeki ‘kefen parası’nı kullandığını ifade etti. Bingöl, devlet desteklerinin, Kamu Garanti Fonu’nun (KGF) ve kısa çalışma ödeneğinin büyük fayda yarattığını belirterek, “Ancak ikinci dalga çok daha sıkıntılı, herkes elindeki parayı bitirdi” dedi. Bingöl, sadece gel-al ve paket servise izin verilmesinin ciroyu yüzde 70 düşüreceğini belirterek, yasağın bir ay sürmesi halinde kaybın 6-7 milyar liraya ulaşabileceğini dile getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de yaklaşık 400 bin işletme ve esnafın bu karardan olumsuz etkileneceğine dile getirdi. Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu insanlara en azından bir ücret verilmesi lazım. Bu işletmelerin ayakta kalmasını finanse edecek yeni bir destek paketi şart."

Kira desteğinin büyük önem taşıdığına işaret eden Palandöken, doğalgaz ve elektrik gibi faturaların da esnafı zor durumda bıraktığını, bu ödemelerde desteğe ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

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