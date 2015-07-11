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Dünya

Restoran ışığında ödev yaparken fotoğrafı çekilen Daniel'e yardım yağdı

Küçük çocuğun ders çalışırken çekilen fotoğrafı dünya çapında paylaşılmıştı

11 Temmuz 2015 21:46

Filipinler'in başkenti Manila'da 9 yaşındaki evsiz Daniel Cabrera'nın, bir restoranın dışına yansıyan ışıkta ödevini yaparken çekilen fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından küçük çocuğa burs verildiği, para yardımı yapıldığı ve okul malzemeleri gönderildiği bildirildi.

Filipinler’in başkenti Manila’da 9 yaşındaki evsiz Daniel Cabrera’ya, bir restoranın dışına yansıyan ışıkta ödev yapmaya çalışırken çekilen fotoğrafının ardından birçok kişinin yardım ettiği bildirildi. Küçük çocuğun ders çalışma azmi görenleri duygulandırmış fotoğraf dünya çapında paylaşılmıştı.

Telegraph’ın haberine göre, fotoğrafın ardından küçük çocuğa ve annesine birçok yerden yardım geldi. Daniel’in 42 yaşındaki annesi Christina Espinosa, konu hakkında yaptığı açıklamada küçük çocuğa burs verildiğini,para yardımı yapıldığını ve okul malzemeleri gönderildiğini belirterek, “Çok mutluyuz. Tüm bu nimetlerle ne yapacağım bilmiyorum” ifadesini kullandı.

Espinosa, oğlunun daha fazla zorlanmayacağından duyduğu mutluluğu ise, “Şimdi Daniel eğitim görmek için acı çekmeyecek” sözleriyle dile getirdi.

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