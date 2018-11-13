Restoran cinayetinin sanığına 12,5 yıl hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl restoranda çıkan kavgada Önder Artum\'u (50) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ergün Demirkan (34), haksız tahrik indirimi ve duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 13 Mayıs\'ta ilçede meydana geldi. Husumetli Önder Artum ile Ergün Demirkan restoranda karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma sırasında Önder Artum, iddiaya göre Ergün Demirkan\'a saldırdı. Ergün Demirkan da yanındaki tabancayı çekip, Artum\'a ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Ergün Demirkan hakkında, \'kasten adam öldürme\' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ergün Demirkan, ölen Önder Artum\'un yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Demirkan\'ı, önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayda Artum\'un önce saldırmasını sanık lehine değerlendiren mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimlerini uygulayarak cezayı 15 yıla, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 12,5 yıla düşürdü.

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