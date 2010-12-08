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Dünya

RESSAM ŞEMPANZE "PİCASSO" JİMMY ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 13:51

-RESSAM ŞEMPANZE "PİCASSO" JİMMY ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Brezilya'nın ikinci büyük kenti Rio de Janeiro'da "Picasso" lakaplı Jimmy adlı şempanze, yaptığı resimlerle izleyenleri büyülüyor.   İtalyan La Stampa gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl boyunca bir sirkte çalışan Picasso Jimmy, kentteki Niteroi hayvanatbahçesine gönderildi.  Jimmy'nin normalde türdeşlerinin çok hoşuna giden şeylerle ilgilenmediğini gözlemleyen hayvanatbahçesi yetkilileri, eline verdikleri boya fırçasıyla, şempanzenin içindeki ressam ruhunu dışarı çıkardı.  Hergün en az yarım saat resim yapan Jimmy, "son derece kararlı ve şevkli bir şekilde" değişik renklere batırdığı fırçasıyla sanatını icra ediyor.

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