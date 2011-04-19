Ressam Bedri Baykam bıçaklandı!

T24

Otoparkta bıçakla saldırdı



Bayrampaşa’da teslim oldu



'Beni almazsan başın belaya gire'



Erdoğan’ın ‘ucube’ dediği Kars’taki ‘İnsanlık Anıtı’ heykelinin yıkımını protesto için Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde dün bir toplantı düzenlendi. Levent Kırca ve Rutkay Aziz’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının da katıldığı toplantıda konuşan ressam Bedri Baykam, “Sayın Başbakan ülkesinin tüm aydınlarına, sanatseverlerine ve demokrasiye Fransız kalmak istiyor. Duymak istemiyor, görmek istemiyor, dinlemek istemiyor. Biz, burada sanki bir cinayeti engellemeye çalışmak için birarada bulunuyoruz” diye konuştu. Daha sonra salondan ayrılan Baykam, asistanı ve sahibi olduğu Piramid Sanat’ın Genel Koordinatörü Tuğba Kurtulmuş’la birlikte otoparka yöneldi.Toplantıyı takip eden ve girişte heykelin yıkılmaması için imza veren Mehmet Çelikel, arkalarından gelerek “Bedri Bey” diye seslendi ve görüşmek istediğini söyledi. “Zamanımız yok” yanıtını alan Çelikel, “rambo” tabir edilen bıçakla önce Tuğba Kurtulmuş’u, daha sonra da Bedri Baykam’ı sağ karın boşluklarından bıçakladı. Saldırgan daha sonra durdurduğu beyaz bir otomobile zorla binerek kaçtı.Baykam, “Bıçaklandım. Araç yok mu, hastaneye götürün beni” diye yardım istedi, ancak kimse yardımına koşmadı. Baykam’ın binmek için hamle yaptığı bir otomobilin sürücüsü de kapılarını açmayarak olay yerinden uzaklaştı. Baykam daha sonra bir taksiye binerek Maslak Acıbadem Hastanesi’ne ulaştı. Kanlar içinde yerde yatan Tuğba Kurtulmuş ise ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Baykam ve Kurtulmuş hemen ameliyata alındı.Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı açıklamada Baykam’ın ameliyatının 4 saat sürdüğünü söyledi. Çuhadaroğlu şu bilgileri verdi: “Karın bölgesinde, kalınbağırsağı, 12 parmak bağırsağı ve karaciğerinde yaralanmalar meydana gelmiştir. Ciddi kanaması olan Baykam ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyatı 2 saate yakın süren ve yoğun bakıma alınan Kurtulmuş’un 12 parmak bağırsağında ve kalın bağırsağa giden damarlarında yaralanmalar oluşmuştur.”Baykam’ı ve Kurtulmuş’u bıçaklayan Mehmet Çelikel, akşam saatlerinde Bayrampaşa Polis Merkezi’ne teslim oldu. 35 yaşındaki Çelikel’in polise verdiği ilk ifadesi şöyle: “Akatlar Kültür Merkezi’ndeki toplantılara zaman zaman gider katılırım. Bir hafta önce kültür merkezinden çıkarken Bedri Baykam’ı gördüm. Otomobiline biniyordu. ‘Beni Taksim’e bırakır mısın’ dedim. Beni bırakmadığı gibi bir de küfür etti. Ben de bu davranışının nedenini sormak için yanına yaklaştım ve ‘Bedri Bey’ diye seslendim. Bedri Bey oralı olmadı. Bana cevap vermedi. Beni kaale almadı. Yanındaki bayan, ’Müsait değiliz, daha sonra’ gibi bir şeyler söyledi. Ben de sinirlenerek bıçakladım. Bedri Baykam’a uyuz oluyordum. Bu yüzden kendisini vurdum, görüşlerini sevmiyordum.”Polisin yaptığı araştırmada Mehmet Çelikel’in eşinden boşandığı, bir çocuk babası ve işsiz olduğu belirlendi. Niğde doğumlu Mehmet Çelikel’in psikolojik problemi olup olmadığı ise araştırılıyor. Sağlık kontrolüne götürülen Çelikel hastane çıkışında basın mensuplarının neden yaptınız sorusuna “Allahtan başka ilah yoktur” diyerek cevap verdi. Çelikel, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.Saldırganın olay yerinden bıçak tehdidiyle gasp ederek kaçtığı aracın sürücüsü ifadesinde, suculuk yaptığı belirterek şunları söyledi: “Koşarak aracıma bindi. ‘Beni buradan uzaklaştır. Bir taksi durağına götür’ dedi. ‘Abi başım belaya girer’ dedim. O da ‘Esas beni almazsan başın belaya girer’ dedi. Biraz gittik taksi durağı gördüm. Orada bıraktım.” Saldırganın bindiği taksinin şoförü de ifadesinde, “Beyoğlu’na götür dedi. Giderken yolda fikir değiştirdi. ‘Teslim olacağım beni Gayrettepe’ye (Asayiş Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu yer) götür’ dedi. Gayrettepe’de indi” diye ifade verdi.