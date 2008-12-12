'Resmi teklif yok'



Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, Mehmet Yıldız ile ilgili resmi bir transfer teklif olmadığını söyledi.





Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, golcü oyuncuları Mehmet Yıldız ile ilgili herhangi bir kulüpten resmi transfer teklifi yapılmadığını belirterek, ''Fakat transfer sezonuyla birlikte kapımızın çalınacağını düşünüyoruz'' dedi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Odyakmaz, Mehmet Yıldız'ın transferine yönelik haberlerle ilgili olarak, ''Çok sayıda transfer teklifinin olduğu dedikoduları kulağımıza kadar ulaşıyor. Ancak şimdilik resmen yapılmış herhangi bir teklif yok'' dedi.



Odyakmaz, ''Transfer sezonuyla birlikte kapımızın çalınacağını düşünüyoruz. Şu anda takımımız liderliği yakalayabilir. İkinci yarıda belki şampiyonluk yolunda ilerliyor durumda olabiliriz. Bu futbolcu arkadaşlarımızı eğer Sivasspor'un menfaati haricinde yollamış olursak gerçekten tarih bizi affetmeyebilir. 'Sivasspor bir şampiyonluk şansı yakalamıştı, ama en önemli futbolcularını satarak bu şansı eliyle itti' denmesini de istemeyiz. O yüzden bu transfer dedikodularına kulak asmıyoruz. Transfer sezonuna kadar bu konuyu kapattık. Transfer sezonunda eğer doğru düzgün bir teklif gelirse, tabi ki Sivasspor'un menfaatleri doğrultusunda değerlendirmeye alacağız. Ancak Mehmet Yıldız'dan veya diğer yıldızlarımızdan pek ayrılacak gibi gözükmüyoruz'' dedi.



Geçtiğimiz yıllara göre son 2-3 maçtır taraftar sayısında bir azalma gördüklerini belirten Odyakmaz, bu duruma çok üzüldüklerini belirterek, ''Bilet fiyatlarında da bir ayarlama yaptık. Bu taraftarsızlığın artık son bulmasını istiyoruz. İlk yarının da kendi evimizdeki son karşılaşması. Hava ne kadar soğuk olursa olsun taraftarımız bu tür soğuk havalara alışkındır. Onlardan ricamız yarın 10 binin üzerine çıkmaları ve verdikleri destekle maçı kazanmamız'' diye konuştu.



TESİSLEŞME



Takımın idman yaptığı alttan ısıtmalı saha ile ilgili görüşleri de sorulan Odyakmaz, ''Bildiğiniz gibi bu sistemi stadyuma uygulayacaktık. Fakat geri dönüşü biraz daha zor olduğu için, bu sene stadyumda maç oynamama riski ile de karşı karşıya kalınınca, hocamızın da isteğiyle projeyi tesislerimize kaydırdık. Şimdi meyvelerini topluyoruz. Gerçi soğuk olmasına rağmen çok kötü bir hava yok. Biraz da kötü bir hava olsaydı sistemi daha iyi anlayabilirdik. Ama zeminin üzerinde yürüdüğünüz zaman, sahada çalışma ortamının gayet müsait olduğunu göreceksiniz'' dedi.



Odyakmaz, tesisleşme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.



ESKİ FUTBOLCU CAFER, SİVASSPOR'DA



Bu arada, eski milli futbolcu Cafer Aydın'ın Sivasspor Altyapı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiği öğrenildi.



Cafer Aydın, yaptığı açıklamada, Sivasspor'un, yetenekli gençleri Türk futboluna kazandırmak için yeni bir yapılanmaya girdiğini, bu yapılanma içerisinde başkan Mecnun Odyakmaz ve teknik direktör Bülent Uygun'un kendisini altyapının başına getirdiğini belirtti.



Sivasspor'a seve seve geldiğini anlatan Aydın, ilerleyen zamanlarda kentteki amatör kulüplerden ve okullardan yetenekli gençleri belirlemeye çalışacağını söyledi.



Bu konuda amatör kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörlerinden destek isteyen Aydın, altyapıyı güçlü bir hale getirdikleri takdirde Sivasspor'un geleceğinin garanti altına alınacağını belirterek, ''Sivasspor'un gençlerini Türk futboluna kazandırabilirsek, milli takıma gönderebilirsek ne mutlu bize'' dedi.

