Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 0.90 oy alan Karamollaoğlu: Çok daha iyisini beklerdik

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanılığı seçiminde yüzde 0.89 oy alan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin "Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik" değerlendirmesinde bulundu.

İlk sonuçların gelmesinin ardından Genel Merkeze giden Karamollaoğlu, Saadet Partililer tarafından karşılandı. İlk sonuçları değerlendiren Karamollaoğlu, “Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur. Millet böyle bir tercihte bulundu. Biz de bu tercihe saygı göstermek durumundayız” açıklamasında bulundu.

“İktidarda bulunan arkadaşlar eğer bu ifadelere biraz bundan sonra kulak kabartırlar, bunları dikkate alırlarsa hem kendilerinin hem de memleketin faydasına olur diye düşünüyoruz" diyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Burada işimizi bırakıyor değiliz. Bundan sonra çalışmalarımıza inşallah daha büyük gayretle devam edeceğiz. Elbette bugün içinde bulunduğumuz şartlar bu milleti nasıl etkiliyor, neden böyle etkiliyor? Onu da dikkate alarak yeni metotlar geliştirmeye, millete ulaşmaya gayret edeceğiz.”