Resmi nikâhsız kadına koruma yok

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Yakında Meclis'te olacak



Sömürüye 20 bin lira ceza

Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı'ndaki "birlikte yaşama" ifadesi tartışma yarattı. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar Kurulu'na sunulan yasa taslağının şiddetten kimlerin korunacağını düzenleyen maddesinden "yakın ilişki içinde yaşayanlar" ifadesi çıkartıldı. Taslak bu haliyle Aile Bakanlığı'na geri gönderilirken, yeni bir formül geliştirilmemesi durumunda yasa yalnızca "resmi nikâhlı, evliler, boşananlar ve nişanlılar" için geçerli olacak. Birlikte yaşayan kişiler ise koruma kapsamına alınmayacak.Sabah'ın haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in kabine üyelerine bizzat sunumunu gerçekleştirdiği yasa taslağının yakın bir zamanda Meclis'e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor. Taslağın kimlerin şiddetten korunacağını düzenleyen "Amaç ve Kapsam" bölümündeki 1'inci maddesinde yer alan "Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan; kadınların, çocukların, eşlerin, nişanlıların, yakın ilişki içinde yaşayanların, nişanlılık veya evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olan bireylerin veya diğer aile bireylerinin, tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları kapsar" ifadesinde değişikliğe gidildi. Başbakanlık aracılığıyla geri gönderilen taslağın "yakın ilişki içinde yaşayanları" kapsamaması gerektiği belirtildi. Böylece evlilik birlikteliği olmadan beraber yaşayan kadın şiddet görürse, yasa kapsamında korunmayacak.Yasa taslağının son halindeki düzenlemelerden bazıları şöyle:Şiddete uğrayanın ve yakınlarının kişilik haklarını ihlal eden, dinleyiciyi veya izleyicilere duygusal açıdan zarar veren ifade ve görüntüleri kullanan yayın kuruluşlarına 10 bin liradan az olmamak kaydı ile 20 bin liraya kadar para cezası verilecek.Eşine veya çocuklarına şiddet uygulayan erkekler, hem zorunlu ruhsal tedavi alacak hem de işsizse meslek edindirme gibi kurslara yönlendirilecek.Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan birey evden uzaklaştırılacak ve müşterek konut mağdura tahsis edilecek. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde kimliği de değiştirilecek.Hâkim, şiddet uygulayan kişinin takibini, zorunlu halleri gerekçe göstererek kolluk tarafından elektronik izleme (kelepçe) yöntemiyle yapılması kararını verilebilecek. Ayrıca mağdur kadınlara da "panik kolyesi" sistemi getirilecek.