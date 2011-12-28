T24 LogoT24 Logo
Gündem

Resmi nikâhsız kadına koruma yok

Kadını şiddetten koruma tasarısında tartışma yaratan 'yakın ilişki yaşayanlar' ifadesi atıldı...

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Kadını şiddetten koruma tasarısında tartışma yaratan "yakın ilişki yaşayanlar" ifadesi atıldı. Tedbirler sadece resmi nikâhlılar, boşananlar ve nişanlılar için geçerli olacak.



Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı'ndaki "birlikte yaşama" ifadesi tartışma yarattı. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar Kurulu'na sunulan yasa taslağının şiddetten kimlerin korunacağını düzenleyen maddesinden "yakın ilişki içinde yaşayanlar" ifadesi çıkartıldı. Taslak bu haliyle Aile Bakanlığı'na geri gönderilirken, yeni bir formül geliştirilmemesi durumunda yasa yalnızca "resmi nikâhlı, evliler, boşananlar ve nişanlılar" için geçerli olacak. Birlikte yaşayan kişiler ise koruma kapsamına alınmayacak.


Yakında Meclis'te olacak

Sabah'ın haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in kabine üyelerine bizzat sunumunu gerçekleştirdiği yasa taslağının yakın bir zamanda Meclis'e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor. Taslağın kimlerin şiddetten korunacağını düzenleyen "Amaç ve Kapsam" bölümündeki 1'inci maddesinde yer alan "Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan; kadınların, çocukların, eşlerin, nişanlıların, yakın ilişki içinde yaşayanların, nişanlılık veya evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olan bireylerin veya diğer aile bireylerinin, tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları kapsar" ifadesinde değişikliğe gidildi. Başbakanlık aracılığıyla geri gönderilen taslağın "yakın ilişki içinde yaşayanları" kapsamaması gerektiği belirtildi. Böylece evlilik birlikteliği olmadan beraber yaşayan kadın şiddet görürse, yasa kapsamında korunmayacak.


Sömürüye 20 bin lira ceza

Yasa taslağının son halindeki düzenlemelerden bazıları şöyle:

Şiddete uğrayanın ve yakınlarının kişilik haklarını ihlal eden, dinleyiciyi veya izleyicilere duygusal açıdan zarar veren ifade ve görüntüleri kullanan yayın kuruluşlarına 10 bin liradan az olmamak kaydı ile 20 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Eşine veya çocuklarına şiddet uygulayan erkekler, hem zorunlu ruhsal tedavi alacak hem de işsizse meslek edindirme gibi kurslara yönlendirilecek.

Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan birey evden uzaklaştırılacak ve müşterek konut mağdura tahsis edilecek. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde kimliği de değiştirilecek.

Hâkim, şiddet uygulayan kişinin takibini, zorunlu halleri gerekçe göstererek kolluk tarafından elektronik izleme (kelepçe) yöntemiyle yapılması kararını verilebilecek. Ayrıca mağdur kadınlara da "panik kolyesi" sistemi getirilecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24